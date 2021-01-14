В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал
Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.
Как сообщает RegioNews, соответствующее видео опубликовали "НикВести".
Отмечается, что председатель комиссии Анна Норд попросила депутата говорить на государственном языке, напомнив о действии соответствующего закона. Издание привело диалог, который произошел между ними.
"Норд — Прошу на украинском языке.
Москаленко — Почему?
Н. — Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке?
М. — Это мне запрещает?
Н. — В Украине вступил в силу закон.
М. — Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?
Н. — Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке.
М. — Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопрос решать или чем-то другим заниматься?"
После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.
Известно, что статья 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" свидетельствует о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.
Напомним, на днях на Полтавщине протестующие против роста тарифов прогнали со своего митинга депутата от ОПЗЖ Киву.