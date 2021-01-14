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14 января 2021, 17:41 2460

В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал

14 января 2021, 17:41 2460
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Политик отказывался разговаривать на государственном языке
Политик отказывался разговаривать на государственном языке
Фото из открытых источников
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Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.

Как сообщает RegioNews, соответствующее видео опубликовали "НикВести".

Отмечается, что председатель комиссии Анна Норд попросила депутата говорить на государственном языке, напомнив о действии соответствующего закона. Издание привело диалог, который произошел между ними.

"Норд — Прошу на украинском языке.

Москаленко — Почему?

Н. — Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке?

М. — Это мне запрещает?

Н. — В Украине вступил в силу закон.

М. — Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?

Н. — Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке.

М. — Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопрос решать или чем-то другим заниматься?"

После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.

Известно, что статья 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" свидетельствует о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Напомним, на днях на Полтавщине протестующие против роста тарифов прогнали со своего митинга депутата от ОПЗЖ Киву.

Украина ОПЗЖ депутат скандал депутаты
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