В горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал

Политик отказывался разговаривать на государственном языке

Политик отказывался разговаривать на государственном языке

Фото из открытых источников

Депутат Николаевского городского совета от фракции ОПЗЖ Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам.

Как сообщает RegioNews, соответствующее видео опубликовали "НикВести".

Отмечается, что председатель комиссии Анна Норд попросила депутата говорить на государственном языке, напомнив о действии соответствующего закона. Издание привело диалог, который произошел между ними.

"Норд — Прошу на украинском языке.

Москаленко — Почему?

Н. — Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке?

М. — Это мне запрещает?

Н. — В Украине вступил в силу закон.

М. — Зачем вы ставите какие-то политические вопросы?

Н. — Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке.

М. — Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопрос решать или чем-то другим заниматься?"

После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.

Известно, что статья 12 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" свидетельствует о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Напомним, на днях на Полтавщине протестующие против роста тарифов прогнали со своего митинга депутата от ОПЗЖ Киву.