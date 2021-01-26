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26 января 2021, 15:59 6772

Журналисты поймали Тимошенко и Ермака за интересной перепиской

26 января 2021, 15:59 6772
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Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день
Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день
Фото из открытых источников
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Во вторник, 26 января, в ходе заседания Верховной Рады глава Офиса президента Андрей Ермак позвонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а потом они начали переписываться и Ермак получил приглашение в гости.

Фото переписки политиков выложили "Буквы", пишет RegioNews.

Так, Ермак поинтересовался, удалось ли Тимошенко поговорить с неким Сергеем, а она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.

Юлия Тимошенко написала, что уже переговорила со Стефанчуком и готова рассказать об этом.

Переписка Ермака и Тимошенко. Скриншот https://bykvu.com/ru/bukvy/iermak-podzvonyv-tymoshenko-a-ta-ioho-poklykala-vvecheri-v-hosti/

Кроме того, на одном из кадров видно предыдущее сообщение от Тимошенко Ермаку: "Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю".

Переписка Ермака и Тимошенко. Скриншот https://bykvu.com/ru/bukvy/iermak-podzvonyv-tymoshenko-a-ta-ioho-poklykala-vvecheri-v-hosti/

Ранее сообщалось, что в "Telegram-канале Нескоромного" обещают рассказать о связях Ермака и откатах на "Большом строительстве".

Тимошенко Юлия
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