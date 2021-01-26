Журналисты поймали Тимошенко и Ермака за интересной перепиской

Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день

Она пригласила его прийти в гости в любой удобный день

Фото из открытых источников

Во вторник, 26 января, в ходе заседания Верховной Рады глава Офиса президента Андрей Ермак позвонил лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, а потом они начали переписываться и Ермак получил приглашение в гости.

Фото переписки политиков выложили "Буквы", пишет RegioNews.

Так, Ермак поинтересовался, удалось ли Тимошенко поговорить с неким Сергеем, а она пригласила его прийти в гости в любой удобный день.

Юлия Тимошенко написала, что уже переговорила со Стефанчуком и готова рассказать об этом.

Кроме того, на одном из кадров видно предыдущее сообщение от Тимошенко Ермаку: "Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю".

Ранее сообщалось, что в "Telegram-канале Нескоромного" обещают рассказать о связях Ермака и откатах на "Большом строительстве".