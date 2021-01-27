Ведущего специалиста "Киевстара" назначили заместителем главы Госспецсвязи
Кабинет Министров Украины на заседании в среду назначил заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Владимира Тригуба.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан своей странице в Facebook.
Чиновники проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - написал Мокан.
Как следует из декларации Тригуба, он является ведущим специалистом АО "Киевстар".
КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення...Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, January 27, 2021
Напомним, сегодня Кабмин предложил с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня утвердили соответствующий законопроект.