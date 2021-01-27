Ведущего специалиста "Киевстара" назначили заместителем главы Госспецсвязи

Назначил Кабмин на сегодняшнем заседании

Назначил Кабмин на сегодняшнем заседании

Фото из открытых источников

Кабинет Министров Украины на заседании в среду назначил заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Владимира Тригуба.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан своей странице в Facebook.

Чиновники проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - написал Мокан.

Как следует из декларации Тригуба, он является ведущим специалистом АО "Киевстар".

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, January 27, 2021

Напомним, сегодня Кабмин предложил с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня утвердили соответствующий законопроект.