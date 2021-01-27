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27 января 2021, 15:32 9

Ведущего специалиста "Киевстара" назначили заместителем главы Госспецсвязи

27 января 2021, 15:32 9
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Назначил Кабмин на сегодняшнем заседании
Назначил Кабмин на сегодняшнем заседании
Фото из открытых источников
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Кабинет Министров Украины на заседании в среду назначил заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Владимира Тригуба.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан своей странице в Facebook.

Чиновники проголосовали за назначение Тригуба Владимира Владимировича заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, - написал Мокан.

Как следует из декларации Тригуба, он является ведущим специалистом АО "Киевстар".

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Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, January 27, 2021

Напомним, сегодня Кабмин предложил с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня утвердили соответствующий законопроект.

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