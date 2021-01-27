Провідного фахівця "Київстару" призначили заступником голови Держспецзв'язку

Призначив Кабмін на сьогоднішньому засіданні

Призначив Кабмін на сьогоднішньому засіданні

Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу призначив заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Володимира Тригуба.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Урядовці проголосували за призначення Тригуба Володимира Володимировича заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, - написав Мокан.

Як випливає з декларації Тригуба, він є провідним фахівцем АТ "Київстар".

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, January 27, 2021

Нагадаємо, сьогодні Кабмін запропонував з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні затвердили відповідний законопроєкт.