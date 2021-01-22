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22 января 2021, 17:32 4

Стефанчук надеется, что парламент проголосует за сокращение депутатов до 300

22 января 2021, 17:32 4
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Соответствующий законопроект планируется вынести на голосование в 2021 году
Соответствующий законопроект планируется вынести на голосование в 2021 году
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Первый вице-спикер Руслан Стефанчук надеется, что Верховная Рада в 2021 году поддержит во втором чтении и в целом изменения к Конституции относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Об этом он сказал, презентуя план законопроектных работ парламента на 2021 год в видеообращении в Телеграмм на канале партии "Слуга народа", пишет RegioNews.

"Это обещали практически все политические партии и очень надеюсь, что оно найдет поддержку", - отметил первый вице-спикер.

По словам Стефанчука, парламентарии в 2021 году намерены рассмотреть изменения к Конституции относительно децентрализации. Он подтвердил, что депутаты в ближайшее время рассмотрят законопроект о народовластия и добавил, что после его принятия будет зарегистрирован законопроект о местном референдуме.

Кроме этого, в повестке дня могут появиться пакеты законопроектов по реинтеграции временно оккупированных территорий и евроинтеграционных инициатив.

Также в 2021 году, по словам первого вице-спикера, парламентарии продолжат реформу судоустройства и правоохранительных органов. Речь идет о "перезапуске Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, введение мировых судей".

Стефанчук подтвердил, что в 2021 году планируется рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе.

Напомним, 14 января комитет Рады поддержал законопроект о сокращении количества нардепов до 300.

Украина Слуга народа Верховная Рада законопроект парламент
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