Глава Рады Разумков рассказал о механизмах борьбы с "кнопкодавами"

Спикер хочет, чтобы это "позорное явление отошло в прошлое"

Спикер хочет, чтобы это "позорное явление отошло в прошлое"

Фото: из открытых источников

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что в сессионном зале Верховной Рады отключили от системы "Рада" свободные места, которыми беспринципно пользоваться народные депутаты, а также установят дополнительные видеокамеры для фиксации голосования.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР 25 января, пишет RegioNews.

Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того как будет запущена новая система "Рада"... это фактически на 100% снимет возможность "кнопкодавства", - сообщил Разумков.

По его словам, новые видеокамеры позволит правоохранительным органам оперативно реагировать на нарушения

Кроме того, обсуждаются изменения в законодательство по поводу дисциплинарного наказания нардепов за "кнопкодавство".

Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.