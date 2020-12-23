В Мариуполе во время сессии горсовета депутаты "ОПЗЖ" устроили потасовку

Конфликт произошел во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год

Конфликт произошел во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год

Фото: mariupol.tv

В Мариуполе сегодня, 23 декабря, во время пленарного заседания II сессии Мариупольского горсовета депутаты от партии "ОПЗЖ" заблокировали трибуну для выступлений и устроили потасовку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание mariupol.tv.

Так, во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год против его принятия выступил лидер фракции ОПЗЖ в горсовете Владимир Клименко. Коллеги по партии поддержали его и блокировали трибуну.

Депутаты ОПЗЖ на трибуне устроили потасовку и начали крушить мебель и технику. Из зала доносились призывы остановиться", - говорится в сообщении.

Как только началась схватка, мэр Вадим Бойченко и его секретарь Ксения Сухова покинули зал. Они вызвали правоохранителей.

Известно, что спустя некоторое время сессия возобновила свою работу и бюджет Мариуполя депутаты приняли. За него проголосовали - 36 депутатов.

Большинства Блока Вадима Бойченко, Слуги народа, Силы людей и Партии Шария хватило. После этого представители фракции ОПЗЖ покинули зал.

Приняв еще ряд вопросов, городской голова предложил завершить второе пленарное заседние, так как повреждена электронная система голосования.

Напомним, ранее в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.