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23 декабря 2020, 12:41 25

В Мариуполе во время сессии горсовета депутаты "ОПЗЖ" устроили потасовку

23 декабря 2020, 12:41 25
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Конфликт произошел во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год
Конфликт произошел во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год
Фото: mariupol.tv
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В Мариуполе сегодня, 23 декабря, во время пленарного заседания II сессии Мариупольского горсовета депутаты от партии "ОПЗЖ" заблокировали трибуну для выступлений и устроили потасовку.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание mariupol.tv.

Так, во время рассмотрения вопроса по городскому бюджету на 2021 год против его принятия выступил лидер фракции ОПЗЖ в горсовете Владимир Клименко. Коллеги по партии поддержали его и блокировали трибуну.

Депутаты ОПЗЖ на трибуне устроили потасовку и начали крушить мебель и технику. Из зала доносились призывы остановиться", - говорится в сообщении.

Как только началась схватка, мэр Вадим Бойченко и его секретарь Ксения Сухова покинули зал. Они вызвали правоохранителей.

Известно, что спустя некоторое время сессия возобновила свою работу и бюджет Мариуполя депутаты приняли. За него проголосовали - 36 депутатов.

Большинства Блока Вадима Бойченко, Слуги народа, Силы людей и Партии Шария хватило. После этого представители фракции ОПЗЖ покинули зал.

Приняв еще ряд вопросов, городской голова предложил завершить второе пленарное заседние, так как повреждена электронная система голосования.

Напомним, ранее в Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции.

конфликт бюджет ОПЗЖ драка финансы Мариуполь
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