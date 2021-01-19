12:26  19 января
На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 15:34 19

Закон о народовластии и референдуме могут принять в конце января - Корниенко

19 января 2021, 15:34 19
Читайте також українською мовою
Рассматривать законопроект будут 26-27 января
Рассматривать законопроект будут 26-27 января
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может принять закон о народовластии через референдум в конце этого месяца.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть на протяжении 26-29 января. - ред.). Первый блок - это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, - это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник", - отметил Корниенко.

По его словам, во вторник-среду, 26-27 января, депутаты смогут проголосовать за законопроект о референдуме и открыть возможность для проведения всеукраинских референдумов.

Напомним, 18 июня Рада поддержала законопроект о референдуме в первом чтении.

референдум закон Слуга народа депутат законопроект
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »