Закон о народовластии и референдуме могут принять в конце января - Корниенко

Рассматривать законопроект будут 26-27 января

Рассматривать законопроект будут 26-27 января

Фото: из открытых источников

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может принять закон о народовластии через референдум в конце этого месяца.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я бы поделил на несколько важных блоков (законопроекты, которые Рада планирует рассмотреть на протяжении 26-29 января. - ред.). Первый блок - это и наше программное обещание, и то, за что мы много боролись, - это народовластие, и тот самый закон о референдуме, который уже почти полгода обрабатывался, согласован со всеми международными институциями, украинскими экспертами. Он будет на этой неделе в повестке дня. Кажется, прямо во вторник", - отметил Корниенко.

По его словам, во вторник-среду, 26-27 января, депутаты смогут проголосовать за законопроект о референдуме и открыть возможность для проведения всеукраинских референдумов.

Напомним, 18 июня Рада поддержала законопроект о референдуме в первом чтении.