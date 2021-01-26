Верховная Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации

"За" проголосовали 276 народных депутатов

"За" проголосовали 276 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Также депутаты поддержали сокращение сроков внесения альтернативных законопроектов.

Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Известно, что основной целью законопроекта №4613 является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства". Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 26 января, на первом в 2021 году заседании парламента объявил о смене главы фракции "Голос".