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26 января 2021, 11:36 7

Верховная Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации

26 января 2021, 11:36 7
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"За" проголосовали 276 народных депутатов
"За" проголосовали 276 народных депутатов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Также депутаты поддержали сокращение сроков внесения альтернативных законопроектов.

Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Известно, что основной целью законопроекта №4613 является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства". Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 26 января, на первом в 2021 году заседании парламента объявил о смене главы фракции "Голос".

коронавирус вакцина ВР голосование депутаты
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