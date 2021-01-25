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25 января 2021, 11:34 4

Рада будет просить правительство компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь, - Разумков

25 января 2021, 11:34 4
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Спикер ВР подчеркнул, что Верховная Рада готова присоединиться и через постановления, и через внесения изменений в государственный бюджет Украины
Спикер ВР подчеркнул, что Верховная Рада готова присоединиться и через постановления, и через внесения изменений в государственный бюджет Украины
Фото: УНИАН
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцам могут компенсировать субсидиями потери за коммуналку за январь. Парламент планирует обратиться к правительству по этому поводу.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета ВР 25 января, пишет RegioNews.

"Все согласились с тем, чтобы обратиться к Кабинету министров в максимально сжатые сроки наработать изменения, которые бы позволили компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц. До этого мы как Верховная Рада готовы присоединиться и через постановления, и через изменения в государственный бюджет Украины", - сказал Разумков.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что субсидии для населения Украины будут выплачиваться в полном объеме.

Украина тарифы комунальні послуги Верховная Рада парламент
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