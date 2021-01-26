Экс-мера Ирпеня Карплюка будут судить за служебную халатность на 2,7 миллионов гривен

За фиктивный ремонт дороги были уплачены бюджетные средства

За фиктивный ремонт дороги были уплачены бюджетные средства

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка по факту служебной халатности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что в июле 2017 года бывший городской глава Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена.

Напомним, Владимир Карплюк на очередных местных выборах 25 октября 2015 года был избран и работал Ирпенским городским головой до августа 2018 года.

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