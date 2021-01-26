09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 14:26 284

Экс-мера Ирпеня Карплюка будут судить за служебную халатность на 2,7 миллионов гривен

26 января 2021, 14:26 284
Читайте також українською мовою
За фиктивный ремонт дороги были уплачены бюджетные средства
За фиктивный ремонт дороги были уплачены бюджетные средства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка по факту служебной халатности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что в июле 2017 года бывший городской глава Ирпеня согласовал и подписал акты приемки выполненных строительных работ по капитальному ремонту дороги на одной из улиц города. В результате этого подрядчику были перечислены бюджетные средства в сумме более 2,7 млн грн за работу, которая фактически не была выполнена.

Напомним, Владимир Карплюк на очередных местных выборах 25 октября 2015 года был избран и работал Ирпенским городским головой до августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на взятке погорел заместитель начальника отделения полиции.

Офис генпрокурора дороги ремонт область город
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »