Реорганизация РГА: количество уменьшится втрое, ЦПАУ будут работать как и раньше

Минцифры уверяет, что процесс реорганизации не отразится на качестве админуслуг

Минцифры уверяет, что процесс реорганизации не отразится на качестве админуслуг

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С 2020 года начался процесс реорганизации районных государственных администраций (РГА). Одновременно ЦПАУ при РГА продолжают функционировать и предоставлять украинцам качественные государственные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Минцифры информирует о таких изменениях, которые наступят в результате реорганизации РГА: 320 РГА реорганизуются путем присоединения к 100 РГА в административных центрах новых районов; из 40 РГА образуются 13 РГА в новых районах, где ранее отсутствовала районная государственная администрация.

До 2022 года все ЦПАУ при РГА будут работать, пока ЦПАУ при соответствующих ОМС не начнут работу.

Все граждане, как и раньше, смогут посещать ЦПАУ и получать удобные государственные услуги.

Мы работаем над тем, чтобы все ЦПАУ при реорганизации РГА были сохранены. Центры будут работать в обычном режиме, в частности, как территориальные подразделения РГА новообразованных районов, — отметила Людмила Рабчинская, заместительница Министра цифровой трансформации.

Напомним, 16 декабря Кабмин взялся за реорганизацию РГА ликвидированных районов. Правительство также утвердило порядок, по которому будет происходить образование и реорганизация райгосадминистраций.

Впоследствии 18 декабря Зеленский подписал распоряжение об увольнении трех глав РГА, 13 января уволил главу райгосадминистрации на Харьковщине, 19 января уволил двух глав РГА в Запорожской области, 20 января уволил еще трех глав РГА.

Как сообщалось, только в Хмельницкой области уволят более тысячи сотрудников РГА. В связи с увольнением чиновникам выплатят 62 миллиона гривен.