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20 января 2021, 16:31 218

Владимир Зеленский уволил еще трех председателей РГА

20 января 2021, 16:31 218
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Чиновников уволили, поскольку они написали заявления об отставке
Чиновников уволили, поскольку они написали заявления об отставке
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Береговской РГА в Закарпатской области, Яворовской РГА во Львовской и Кельменецкой РГА в Черновицкой области.

Распоряжения главы государства от 20 января опубликованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, распоряжением №11/2021-рп Зеленский уволил Богдана Олийныка с должности председателя Кельменецкой РГА Черновицкой области.

Также был уволен Юрий Шпак с должности главы Яворовской райгосадминистрации Львовской области.

Распоряжением №9/2021-рп президент уволил Иштвана Петрушку с должности председателя Береговской РГА Закарпатской области. Петрушка в Facebook поблагодарил коллег, с которыми работал последние пять лет, и намекнул, что займет более высокую должность.

Я не говорю "до свидания", потому что дальше будет! Рад, что имею возможность работать и отстаивать интересы людей и района на высшем уровне", - прокомментировал свое увольнение Иштван Петрушка.

Напомним, 18 января Владимир Зеленский уволил двух руководителей РГА в Запорожской области. Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям.

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