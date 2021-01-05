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05 января 2021, 14:14 4

Более 20% граждан Украины негативно оценили новогоднее поздравление президента Зеленского

05 января 2021, 14:14 4
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Большая часть из них проживает на Востоке
Большая часть из них проживает на Востоке
Фото: скриншот с видеопоздравления президента
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Социологи выяснили отношение украинцев к новогоднему ролику Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные результатов опроса "Общественно-политические настроения населения (2-4 января)", проведенного Социологической группой "Рейтинг", сообщает RegioNews.

70% опрошенных видели новогоднее поздравление президента Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% — нейтрально, 21% — отрицательно. Последних больше всего среди жителей Востока, опрошенных старше, избирателей партий Шария,"Оппозиционная платформа — За жизнь","Европейская солидарность" и "Свобода", — говорится в сообщении.

Опрос был проведен 2-4 января 2021 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Ранее сообщалось, что нардеп прошлого созыва Борислав Берёза рассказал, что ради ролика Зеленского был использован детский труд с нарушением закона.

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