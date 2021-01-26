В Украине не могут использовать вакцины от COVID-19: отсутствуют правовые основания

Для этого необходимо принять законопроект об экстренном использования вакцин

Для этого необходимо принять законопроект об экстренном использования вакцин

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Ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не может быть официально использована в Украине из-за того, что все вакцины в мире не прошли третью фазу испытаний, а на это требуется больший срок.

Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александра Корниенко по итогам заседания фракции, передает RegioNews.

Так, для использования любых вакцин нужно принять специальный закон, что позволит использовать их в экстренном режиме.

Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это нужен больше срок, год еще нужен. Все страны используют ее (вакцину - ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", - сказал нардеп.

По словам Корниенко, для решения этого вопроса уже подготовлен законопроект, который бы разрешил использование вакцины в экстренных ситуациях. Однако он еще должен пройти согласование и голосование в Раде.

Как сообщалось, 22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Впоследствии, 24 декабря Степанов назвал самым эффективным методом борьбы с COVID-19 массовые прививки и сказал, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года.

8 декабря пресс-секретарь главы правительства подтвердила, что премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.