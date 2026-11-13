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13 ноября 2026, 20:32

Почти полумесячная норма осадков за полсуток: в Ужгороде подтопило улицы

13 ноября 2026, 20:32
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Фото: Фб группа "Ужгород"
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В Ужгороде в пятницу, 13 ноября, в результате интенсивных осадков подтопило ряд улиц. На отдельных участках города существенно усложнилось движение автомобилей. В частности, вода снова затопила переезд под железнодорожным мостом по улице Василия Шпеника

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, местные СМИ и Ужгородский городской совет, передает RegioNews.

Вода залила проезжую часть по нескольким улицам в разных районах города.

Из-за накопления дождевой воды подтопило автомобильный переезд под железнодорожным мостом на улице Василия Шпеника.

В полдень этот участок огородили для безопасности водителей.

В городском совете объяснили, что причиной подтоплений стало большое количество осадков, с которыми не справляется городская канализационная система.

"За последние пол суток выпала почти полумесячная норма осадков. Есть трубопроводы, которые не справляются с таким количеством осадков. В настоящее время направлены бригады для устранения последствий, запланирована прочистка решеток и ливнеприемников, где есть накопление и застой воды. Ситуацию усложняет подолист — листья мешает стоку воды". жилищно-коммунального хозяйства Ужгородского горсовета Александра Турянчика.

Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды.

Напомним, что в мае на Киевщину обрушилась мощная непогода: из-за сильных грозов, ливней и градов ряд районов столицы и области оказались под водой.

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