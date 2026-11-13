В Киевской области россияне повредили 10 энергетических объектов за неделю

Фото иллюстративное: ДТЭК

За последнюю неделю российские войска повредили 10 энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Из-за атак более 203 тысяч семей оставались без электроснабжения. Энергетикам понадобилось четыре суток, чтобы вернуть им свет

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети, передает RegioNews .

Ежедневно над восстановлением электроснабжения работает более 200 бригад. В то же время, причиной перебоев остаются не только повреждения местной инфраструктуры.

Россия также атакует высоковольтные сети НЭК "Укрэнерго", через которые электроэнергия поступает в Киевскую область. Из-за повреждений этих сетей оператор вынужден применять экстренные и стабилизационные отключения.

Еще одной причиной аварий становится перегрузка электросетей после возобновления питания. Когда появляется электроэнергия, потребители одновременно включают бойлеры, обогреватели и другую мощную технику.

В результате возникают дополнительные аварии. По данным энергетиков, сейчас фиксируют сотни таких случаев каждый день.

Напомним, что в Украине продолжают вводить графики отключений света. Причина – последствия российских атак.