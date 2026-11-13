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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
13 ноября 2026, 20:45

Путину нужна эта война: он ее не стесняется

13 ноября 2026, 20:45
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Переговоры, завершившиеся в Абу-Даби, в конце концов дали ответ всем, кто до сих пор считает, что у Стамбуле 2022 года был реальный шанс договориться о прекращении войны.
Переговоры, завершившиеся в Абу-Даби, в конце концов дали ответ всем, кто до сих пор считает, что у Стамбуле 2022 года был реальный шанс договориться о прекращении войны.
Фото из открытых источников
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Как свидетельствуют истоки этой недели, Россия и Украина могут более или менее предметно договариваться практически по всем вопросам, кроме территорий. Их вынесли на отдельное обсуждение в среду, но из-за принципиально разных позиций встреча завершилась очень быстро. После нее Кушнер назвал территориальный вопрос "главным препятствием", а Мединский вспомнил о советском поэтическом детстве и "каждую пядь нашей земли".

Мы пока не знаем все детали переговоров в Абу-Даби. А вот о стамбульских договоренностях 2022 известно достаточно, поскольку проекты соответствующих документов были обнародованы медиа в 2024 году.

Из них видно, что в 2022 году стороны предметно обсуждали те же вопросы, что и сейчас: НАТО, нейтралитет, отмена санкций и т.д. Все кроме территорий. В проекте стамбульского договора была ссылка на карту, которая вроде бы должна была содержаться в приложении 6. Но никакой карты там не было.

Следовательно, никакого согласованного мирного соглашения не существовало ни в 2022 году, ни позже. Вопросы оккупированных территорий россияне отказывались рассматривать и тогда, и сейчас. И это несмотря на то, что в апреле 2022 года под оккупацией находилась значительно большая часть Украины, чем сейчас, в частности, еще не освобожденный в то время Херсон.

И главная из причин, по которым мирной не могло быть – это настоящая цель русской войны.

Путин не начинал войну ради Донецкой области. Штурм Гостомеля, танковые колонны на Киев, обстрелы Харькова, Херсона, Николаева и Сум, ракетные удары по городам в глубоком тылу свидетельствуют о более масштабных намерениях.

Война для Путина — способ сломать Украину, установить над ней контроль и использовать эту победу для выдвижения ультиматумов Европе. Эти ультиматумы уже были провозглашены заместителем российского МИД Рябковым в 2021 году. В ноябре 2026 года Рябкова включили в российскую делегацию именно для того, чтобы он повторил эти ультиматумы, подтвердив актуальность глобальных требований России.

Путину нужна эта война. Он ее не стесняется и считает единственным своим реальным аргументом. Без войны Путин и его Россия никому не нужны, поэтому они будут держаться за войну столько, сколько смогут.

В Кремле отлично понимают, что Украина не согласится добровольно отдать свои территории. Именно поэтому и настаивают на этом требовании: не для того, чтобы получить остатки разрушенного Россией украинского региона, а чтобы Украина отказалась и война продолжилась.

Это, собственно, мы и увидели в Абу-Даби на этой неделе.

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переговоры США РФ Украина
 
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