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25 января 2021, 13:03 571

Тарифный протест: в Житомире митингующие прорвались в здание горсовета

25 января 2021, 13:03 571
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В городе протестуют против роста цен на коммунальные услуги
В городе протестуют против роста цен на коммунальные услуги
Фото: Суспільне
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В Житомире проходит уже пятая по счету акция протеста против повышения тарифов, во время которой митингующие прорвались в здание городского совета, где как раз находился мэр Сергей Сухомлин.

Об этом сообщает Суспільне, Telegram канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Известно, что утром 25 января около сотни людей вышли под стены облгосадминистрации на акцию протеста против повышения тарифов. После 12:00 дня митингующие вышли на улицу Большую Бердичевскую и перекрыли дорогу возле городского совета.

Они держали в руках плакаты с требованиями к центральной власти и призывами к мэру Житомира снизить цены на тарифы.

Жителі Житомира вийшли на чергову акцію протесту проти підвищення тарифів

Впоследствии люди прорвались в зал городского совета, где находился мэр города Сергей Сухомлин, который уже вернулся из отпуска. Митингующие требуют от него повлиять на рост тарифов.

Также в городе проходит митинг местных жителей против строительства жилого комплекса нардепом 8 созыва Бориславом Розенблатом на улице Героев-десантников.

DSC 0322 777x437 - В Житомирі відбувається акція протесту через комунальні тарифи (ВІДЕО)

Напомним, 15 января в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета, в городе уже в третий раз протестуют против повышения тарифов.

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