Разумков проведет совещание председателей фракций относительно кнопкодавства

Пленарная неделя традиционно начнется с совещания у спикера

Пленарная неделя традиционно начнется с совещания у спикера

Фото: Главком

Об этом в своем телеграм-канал сообщил руководитель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

В 10.15 соберемся. Тема – кнопкодавство и какие меры предпримут для его предотвращения в будущем, - написал Железняк.

Нардеп добавил, что надеется через месяц расследование наконец узнать от Управления госохраны, кто является тем загадочным мужчиной, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде.

Напомним ранее Офис генпрокурора открыл дело в отношении "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром. В материалах дела указано в частности, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

Тогда же председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов нужно лишать мандатов за "кнопкодавство".