Разумков проведет совещание председателей фракций относительно кнопкодавства
Завтра, 25 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с главами парламентских фракций относительно кнопкодавства в парламенте.
Об этом в своем телеграм-канал сообщил руководитель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.
В 10.15 соберемся. Тема – кнопкодавство и какие меры предпримут для его предотвращения в будущем, - написал Железняк.
Нардеп добавил, что надеется через месяц расследование наконец узнать от Управления госохраны, кто является тем загадочным мужчиной, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде.
Напомним ранее Офис генпрокурора открыл дело в отношении "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром. В материалах дела указано в частности, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.
Тогда же председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов нужно лишать мандатов за "кнопкодавство".