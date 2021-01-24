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24 января 2021, 17:10 33

Разумков проведет совещание председателей фракций относительно кнопкодавства

24 января 2021, 17:10 33
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Пленарная неделя традиционно начнется с совещания у спикера
Пленарная неделя традиционно начнется с совещания у спикера
Фото: Главком
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Завтра, 25 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков проведет совещание с главами парламентских фракций относительно кнопкодавства в парламенте.

Об этом в своем телеграм-канал сообщил руководитель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

В 10.15 соберемся. Тема – кнопкодавство и какие меры предпримут для его предотвращения в будущем, - написал Железняк.

Нардеп добавил, что надеется через месяц расследование наконец узнать от Управления госохраны, кто является тем загадочным мужчиной, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде.

Напомним ранее Офис генпрокурора открыл дело в отношении "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром. В материалах дела указано в частности, что карточка Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя самого Суркиса в зале не было.

Тогда же председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов нужно лишать мандатов за "кнопкодавство".

нардепы фракция Совещание Верховная Рада Дмитрий Разумков кнопкодав
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