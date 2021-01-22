В КИУ рассказали, кто больше всего выступал в Раде в 2020 году
Комитет избирателей Украины обнародовал первую десятку народных депутатов – лидеров по количеству выступлений в Верховной Раде в 2020 году.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Фейсбук организации.
В сообщении отмечается, что учитывались выступления депутатов с места и с парламентской трибуны. В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
- Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 выступлений за год;
- Николай Сольский ("Слуга народу") – 289 выступлений;
- Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений;
- Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений;
- Вадим Ивченко (ВО "Батьківщина") – 179 выступлений;
- Сергей Соболев (ВО "Батьківщина") – 175 выступлений;
- Алексей Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 выступления;
- Нина Южанина ("Європейська солідарність") – 166 выступлений;
- Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 выступления;
- Сергей Шахов ("Довіра") – 127 выступлений.
Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) – 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 выступления, Иван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 выступления, Ярослав Железняк ("Голос") – 101 выступление.
В целом в течение 2020 года произошло 89 пленарных заседаний Верховной Рады.
Ранее в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.