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22 января 2021, 16:57 1

В КИУ рассказали, кто больше всего выступал в Раде в 2020 году

22 января 2021, 16:57 1
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В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР
В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР
Фото из открытых источников
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Комитет избирателей Украины обнародовал первую десятку народных депутатов – лидеров по количеству выступлений в Верховной Раде в 2020 году.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Фейсбук организации.

В сообщении отмечается, что учитывались выступления депутатов с места и с парламентской трибуны. В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

  1. Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 выступлений за год;
  2. Николай Сольский ("Слуга народу") – 289 выступлений;
  3. Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений;
  4. Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений;
  5. Вадим Ивченко (ВО "Батьківщина") – 179 выступлений;
  6. Сергей Соболев (ВО "Батьківщина") – 175 выступлений;
  7. Алексей Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 выступления;
  8. Нина Южанина ("Європейська солідарність") – 166 выступлений;
  9. Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 выступления;
  10. Сергей Шахов ("Довіра") – 127 выступлений.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) – 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 выступления, Иван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 выступления, Ярослав Железняк ("Голос") – 101 выступление.

В целом в течение 2020 года произошло 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент
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