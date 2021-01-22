В КИУ рассказали, кто больше всего выступал в Раде в 2020 году

В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР

В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР

Фото из открытых источников

Комитет избирателей Украины обнародовал первую десятку народных депутатов – лидеров по количеству выступлений в Верховной Раде в 2020 году.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Фейсбук организации.

В сообщении отмечается, что учитывались выступления депутатов с места и с парламентской трибуны. В рейтинге не учтены выступления депутатов, которые занимают руководящие должности в ВР.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 360 выступлений за год; Николай Сольский ("Слуга народу") – 289 выступлений; Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений; Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений; Вадим Ивченко (ВО "Батьківщина") – 179 выступлений; Сергей Соболев (ВО "Батьківщина") – 175 выступлений; Алексей Гончаренко ("Європейська солідарність") – 173 выступления; Нина Южанина ("Європейська солідарність") – 166 выступлений; Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 выступления; Сергей Шахов ("Довіра") – 127 выступлений.

Также среди лидеров по количеству выступлений Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений, Ирина Геращенко (ЕС) – 106 выступлений, Сергей Власенко (ВО "Батьківщина") – 103 выступления, Иван Крулько (ВО "Батьківщина") – 102 выступления, Ярослав Железняк ("Голос") – 101 выступление.

В целом в течение 2020 года произошло 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Раде.