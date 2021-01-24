Разумков проведе нараду голів фракцій щодо кнопкодавства

Пленарний тиждень традиційно почнеться з наради у спікера

Пленарний тиждень традиційно почнеться з наради у спікера

Фото: Главком

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник фракції "Голос" у Верховній Раді Ярослав Железняк.

О 10.15 зберемося. Тема – кнопкодавство і яких заходів вживуть для його запобігання в майбутньому, - написав Железняк.

Нардеп додав, що сподівається через місяць розслідування нарешті дізнатися від Управління держохорони, хто є тим загадковим чоловіком, який має доступ до камер спостереження у Раді.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора відкрив справу щодо "кнопкодавства" під час призначення Шкарлета міністром. У матеріалах справи зазначено зокрема, що картка Григорія Суркіса від ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було.

Тоді ж голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів треба позбавляти мандатів за "кнопкодавство".