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15 января 2021, 12:46 18

Депутатов, занимающиеся "кнопкодавством", нужно лишать мандатов - Разумков

15 января 2021, 12:46 18
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Спикер считает, что это явление нужно искоренить
Спикер считает, что это явление нужно искоренить
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов нужно лишать мандатов за "кнопкодавство".

Как передает RegioNews, об этом глава Рады рассказал в интервью "Фокусу".

В ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за не персональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным", - сообщил Разумков.

По его словам, он является сторонником лишения мандатов за "кнопкодавство" в парламенте. "Это явление нужно искоренить совсем", добавил Разумков.

Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - заявил спикер.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора таки возбудили дело в отношении "депутата-кнопкодава" Иванчука.

ВР спикер кнопкодав депутат нардеп
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