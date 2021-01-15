Депутатов, занимающиеся "кнопкодавством", нужно лишать мандатов - Разумков

Спикер считает, что это явление нужно искоренить

Спикер считает, что это явление нужно искоренить

Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что народных депутатов нужно лишать мандатов за "кнопкодавство".

Как передает RegioNews, об этом глава Рады рассказал в интервью "Фокусу".

В ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за не персональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным", - сообщил Разумков.

По его словам, он является сторонником лишения мандатов за "кнопкодавство" в парламенте. "Это явление нужно искоренить совсем", добавил Разумков.

Мы обращались в Конституционный Суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - заявил спикер.

Ранее сообщалось, что в Офисе генпрокурора таки возбудили дело в отношении "депутата-кнопкодава" Иванчука.