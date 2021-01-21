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21 января 2021, 11:57 5

На Закарпатье полиция и Нацгвардия усилили патрулирование

21 января 2021, 11:57 5
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Также к патрулированию привлекут кинологов
Также к патрулированию привлекут кинологов
Фото из открытых источников
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В Закарпатской области Нацполиция и Национальная гвардия усилили патрулирование. К патрулированиям привлекут даже кинологов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Будут усилены и пешие патрули.

"Закарпатцы чаще "иметь дело" с кинологами, ведь эти специалисты со своими четвероногими воспитанниками дополнительно бодрствуют города и села. Усилится проверка нетрезвых, подозрительных людей, сомнительных транспортных средств, законопослушные граждане будут чувствовать большую безопасность", - уверяют правоохранители.

Напомним, в Украину из РФ пытались ввезти контрабандные COVID-тесты на 9 миллионов

Закарпатье
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