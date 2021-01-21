На Закарпатье полиция и Нацгвардия усилили патрулирование
Также к патрулированию привлекут кинологов
Также к патрулированию привлекут кинологов
В Закарпатской области Нацполиция и Национальная гвардия усилили патрулирование. К патрулированиям привлекут даже кинологов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Будут усилены и пешие патрули.
"Закарпатцы чаще "иметь дело" с кинологами, ведь эти специалисты со своими четвероногими воспитанниками дополнительно бодрствуют города и села. Усилится проверка нетрезвых, подозрительных людей, сомнительных транспортных средств, законопослушные граждане будут чувствовать большую безопасность", - уверяют правоохранители.
Напомним, в Украину из РФ пытались ввезти контрабандные COVID-тесты на 9 миллионов
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Плюсы и минусы Назаренко: каковы первые результаты работы главы Кировоградской ОГА
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским