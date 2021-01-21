В Херсоне чиновнице горсовета вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением

Из-за ее действий бюджет города понес убытки на 150 тысяч

Из-за ее действий бюджет города понес убытки на 150 тысяч

Фото: из открытых источников

Начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун сообщил, что полицейские собрали достаточную доказательную базу злодеяний чиновницы и вручили ей подозрение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью на протяжении восьми лет арендовало помещения, которые являются коммунальной собственностью городской территориальной громады.

Чиновница, злоупотребляя служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, без законных на то оснований приняла незаконное решение о возврате уплаченных за 7 лет за аренду помещения средств на счет общества-арендодателя.

Речь идет о почти 150 тысяч гривен. Чиновница подделала несколько документов, которые удостоверяли, что между ООО и горсоветом не было договорных отношений на аренду помещения, а денежные средства были перечислены ошибочно", - говорится в сообщении.

Таким образом, бюджет города понес убытки на 150 тысяч гривен.

Теперь женщине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Как сообщалось, вчера суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в сепаратизме Нелю Штепу.