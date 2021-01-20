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На Донбассе - тишина, ни одного обстрела за сутки
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20 января 2021, 18:37 1

На Донбассе - тишина, ни одного обстрела за сутки

20 января 2021, 18:37 1
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Ситуация остается под контролем украинских военных
Ситуация остается под контролем украинских военных
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На Донбассе в течение 20 января соблюдает перемирие. По данным украинской стороны, режим тишины не нарушали по всей линии фронта.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что тишина наблюдается на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил, нарушений режима прекращения огня нет.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Ситуация остается под контролем украинских военных.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 20, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики вели обстрел вблизи Водяного и Южного.

Донбасс ООС Украина боевики оккупанты
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