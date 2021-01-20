Кабмин будет контролировать крупнейшие объекты энергетики в Украине
Кабинет министров получит непосредственный контроль над крупнейшими государственными предприятиями в сфере энергетики. Решение принято на сегодняшнем заседании.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 20 января, пишет RegioNews.
Решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии.
"В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка". Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины к европейскому сообществу", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Кабмин принял соответствующее решение "по поручению президента".
Ранее сообщалось, что правительство предлагает сделать "Нафтогаз" единственным поставщиком газа.