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20 января 2021, 14:35 17

Кабмин будет контролировать крупнейшие объекты энергетики в Украине

20 января 2021, 14:35 17
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Такое решение Кабмин принял по поручению президента
Такое решение Кабмин принял по поручению президента
Фото: КМУ
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Кабинет министров получит непосредственный контроль над крупнейшими государственными предприятиями в сфере энергетики. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 20 января, пишет RegioNews.

Решение касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии.

"В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка". Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины к европейскому сообществу", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин принял соответствующее решение "по поручению президента".

Ранее сообщалось, что правительство предлагает сделать "Нафтогаз" единственным поставщиком газа.

Кабмин правительство Украина энергетика власть
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