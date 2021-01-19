В Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях

Количество чиновников уменьшили в два раза

Количество чиновников уменьшили в два раза

Фото: из открытых источников

Соответствующее распоряжение №3 опубликовано на сайте Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Согласно распоряжению, теперь всего во всех РГА допускается 943 работника. Ранее в РГА допускалась наличие 2778 работников (без аппарата - 2036).

Кроме того, наибольшее число чиновников утвердили для Харьковской районной государственной администрации - 193. Далее идут три РГА с одинаковой предельной численностью чиновников: Изюмская, Лозовская и Чугуевская - по 159. В Богодуховской, Красноградской и Купянской райгосадминистрациях допускается по 91 чиновнику.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил главам ОГА предупредить председателей всех райгосадминистраций о предстоящем увольнении с занимаемых должностей.