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19 января 2021, 10:59 294

В Харьковской ОГА значительно сократили количество чиновников в райадминистрациях

19 января 2021, 10:59 294
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Количество чиновников уменьшили в два раза
Количество чиновников уменьшили в два раза
Фото: из открытых источников
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Глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук утвердила предельную численность работников районных государственных администраций. 

Соответствующее распоряжение №3 опубликовано на сайте Харьковской ОГА, передает RegioNews.

Согласно распоряжению, теперь всего во всех РГА допускается 943 работника. Ранее в РГА допускалась наличие 2778 работников (без аппарата - 2036).

Кроме того, наибольшее число чиновников утвердили для Харьковской районной государственной администрации - 193. Далее идут три РГА с одинаковой предельной численностью чиновников: Изюмская, Лозовская и Чугуевская - по 159. В Богодуховской, Красноградской и Купянской райгосадминистрациях допускается по 91 чиновнику.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил главам ОГА предупредить председателей всех райгосадминистраций о предстоящем увольнении с занимаемых должностей.

чиновники РГА Харьковская область должность Постановление
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