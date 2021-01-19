В Украине со своих должностей уволят всех глав райгосадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ОГА предупредить председателей всех райгосадминистраций о предстоящем увольнении с занимаемых должностей.
Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении главы государства.
Главам областных государственных администраций в установленном порядке уведомить председателей районных государственных администраций, которые прекращаются, о предстоящем увольнении с должности на основании пункта 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в документе.
Увольнение происходит в связи с реорганизацией районных государственных администраций.
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее сообщалось, что Зеленский создает коордсовет для решения проблем микробизнеса. Это будет совещательный орган, который должен наработать законодательные изменения.