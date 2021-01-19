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19 января 2021, 09:24 906

В Украине со своих должностей уволят всех глав райгосадминистраций

19 января 2021, 09:24 906
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Это связано с реорганизацией РГА
Это связано с реорганизацией РГА
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главам ОГА предупредить председателей всех райгосадминистраций о предстоящем увольнении с занимаемых должностей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в распоряжении главы государства.

Главам областных государственных администраций в установленном порядке уведомить председателей районных государственных администраций, которые прекращаются, о предстоящем увольнении с должности на основании пункта 6 части второй статьи 9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в документе.

Увольнение происходит в связи с реорганизацией районных государственных администраций.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский создает коордсовет для решения проблем микробизнеса. Это будет совещательный орган, который должен наработать законодательные изменения.

Владимир Зеленский президент РГА ОГА Постановление указ
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