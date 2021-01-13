В КИУ считают, что "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы

За год у монобольшинства осталось лишь 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов

За год у монобольшинства осталось лишь 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году. Всего за год было принято 230 законов, из которых 16% законов принято голосами монобольшинства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ. Депутаты "Слуги народа", которые имеют права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь за 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали 37 из 230 законов. Все другие законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР", - говорится в сообщении. В комитете отмечают, что в целом показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовали 231 народный депутат "Слуги народа", то в сентябре 2020 г. - 206 депутатов, а в декабре 2020 г. - 211 депутатов. Глава КИУ Алексей Кошель считает, что "де-факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы". За год у монобольшинства осталось 211 депутатов, которые нажимают "за". Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным", - говорится в сообщении. Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.

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