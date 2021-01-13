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13 января 2021, 11:29 13

В КИУ считают, что "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы

13 января 2021, 11:29 13
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За год у монобольшинства осталось лишь 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов
За год у монобольшинства осталось лишь 211 депутатов, тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов
Фото: из открытых источников
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Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году. Всего за год было принято 230 законов, из которых 16% законов принято голосами монобольшинства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Депутаты "Слуги народа", которые имеют права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь за 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали 37 из 230 законов. Все другие законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР", - говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что в целом показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 года за принятые законы в среднем голосовали 231 народный депутат "Слуги народа", то в сентябре 2020 г. - 206 депутатов, а в декабре 2020 г. - 211 депутатов.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что "де-факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы".

За год у монобольшинства осталось 211 депутатов, которые нажимают "за". Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.

ВР закон Слуга народа законопроект парламент КИУ
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