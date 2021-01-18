10:58  18 января
Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
08:06  18 января
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 08:06 38

Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов

18 января 2021, 08:06 38
Читайте також українською мовою
С начала суток нарушений не зафиксировано
С начала суток нарушений не зафиксировано
Фото: штаб ООС
Читайте також
українською мовою

В течение предыдущих суток, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »