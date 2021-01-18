Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
Следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в отеле на улице Посмитного, 10/12. Это неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.
Также стало известно, что сам отель - это хостел, который сдавали в аренду. Во время пожара погибли мужчина и женщина.
В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших иностранец, студент из Марокко, а также девушка из Украины. Марокканец отравился продуктами горения, а у девушки обожжено 30% тела.
Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горел отель, есть жертвы и пострадавшие.