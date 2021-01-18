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18 января 2021, 12:22 346

Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии

18 января 2021, 12:22 346
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В полиции рассматривают две версии причин пожара
В полиции рассматривают две версии причин пожара
Фото: Нацполиция
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Следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в отеле на улице Посмитного, 10/12. Это неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.

Также стало известно, что сам отель - это хостел, который сдавали в аренду. Во время пожара погибли мужчина и женщина.

В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших иностранец, студент из Марокко, а также девушка из Украины. Марокканец отравился продуктами горения, а у девушки обожжено 30% тела.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горел отель, есть жертвы и пострадавшие.

Одесса пожар полиция спасатели жертва
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