Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии

В полиции рассматривают две версии причин пожара

В полиции рассматривают две версии причин пожара

Фото: Нацполиция

Следователи Одесской области рассматривают две версии причин пожара в отеле на улице Посмитного, 10/12. Это неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза.

Также стало известно, что сам отель - это хостел, который сдавали в аренду. Во время пожара погибли мужчина и женщина.

В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Среди пострадавших иностранец, студент из Марокко, а также девушка из Украины. Марокканец отравился продуктами горения, а у девушки обожжено 30% тела.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горел отель, есть жертвы и пострадавшие.