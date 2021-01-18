В Запорожье поймали наркокурьера с наркотиками на 11 миллионов

Мужчина работал на наркомагазин, где выполнял роль курьера и закладчика

Мужчина работал на наркомагазин, где выполнял роль курьера и закладчика

Фото: Нацполиция

В Запорожской области правоохранители разоблачили 25-летнего мужчину, который занимался сбытом наркотиков и психотропов. Его задержали в отделении почты после получения очередной посылки с психотропами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что ранее судимый за грабеж злоумышленник "работал" на один из Интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ и выполнял роль курьера и закладчика.

Через почтовые отделения он получал наркотики и психотропы, при этом для конспирации своей деятельности арендовал квартиру, где оборудовал фасовочный цех от наркомагазина", - сообщили в полиции.

После поступления средств он развозил заказы клиентам на собственном автомобиле и раскладывал закладки.

Во время обысков правоохранителями были изъяты запрещенные веществами, стоимость "товара" по ценам "черного" рынка составляет свыше 11 миллионов гривен.

По действующему законодательству мужчине может грозить до восьми лет за решеткой.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря на Одесщине таможенники обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов - злоумышленники пытались перевезти 54 кг кокаина в вентиляционных люках контейнера.