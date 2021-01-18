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18 января 2021, 10:56 215

Повторные выборы: в полицию поступило 84 сообщения о нарушениях

18 января 2021, 10:56 215
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Уже составлено 35 административных протоколов
Уже составлено 35 административных протоколов
Фото: Нацполиция
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Вчера, 17 января, состоялись повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских глав. В ходе проведения голосования правоохранители зафиксировали 84 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По результатам реагирования на сообщения составлено 35 протоколов. Из них 32 протокола - по ст. 212-22 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция зафиксировала более двух десятков нарушений в Борисполе и Броварах.

выборы нарушения полиция голосование Кандидат
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