Повторные выборы: в полицию поступило 84 сообщения о нарушениях

Уже составлено 35 административных протоколов

Уже составлено 35 административных протоколов

Фото: Нацполиция

Вчера, 17 января, состоялись повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских глав. В ходе проведения голосования правоохранители зафиксировали 84 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По результатам реагирования на сообщения составлено 35 протоколов. Из них 32 протокола - по ст. 212-22 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Публичное разглашение избирателем, участником референдума результатов волеизъявления в помещении для голосования)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция зафиксировала более двух десятков нарушений в Борисполе и Броварах.