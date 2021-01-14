"Нафтогаз" хочет продавать газ населению по 6,99 грн за кубометр

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится

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Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" (ПОН), готов принять всех бытовых потребителей, которых поставщик не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене, говорится в сообщении.

"Мы готовы "взять на ПОН" всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газзбутовои компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. М", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля.