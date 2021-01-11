Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "слуга народа" Мария Мезенцева

Она заменила на этом посту Елизавету Ясько

Она заменила на этом посту Елизавету Ясько

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева", - написал нардеп.

Он добавил, что за Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", два представителя ОПЗЖ и представитель партии "За Будущее".

Представители "Европейской Солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги народа" за это решение не голосовали.

Справка: Мария Мезенцева - украинский политик, волонтер, частный предприниматель. Народный депутат Украины 9 созыва, баллотировалась и победила на парламентских выборах 2019 года по 168 округу. Председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.

Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. С февраля по июль 2015 года - работала менеджером по соответствию в Альянсе европейских консерваторов и реформистов. Была лоббисткой по украинским вопросам в Европейском парламенте.

Напомним, нардеп и глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ заболела COVID-19.