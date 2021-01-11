15:59  11 января
Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина
16:12  11 января
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
18:28  11 января
Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 19:42 18

Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "слуга народа" Мария Мезенцева

11 января 2021, 19:42 18
Читайте також українською мовою
Она заменила на этом посту Елизавету Ясько
Она заменила на этом посту Елизавету Ясько
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева возглавила украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Только что после более чем 3-часовых дебатов делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы на своём онлайн заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева", - написал нардеп.

Он добавил, что за Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", два представителя ОПЗЖ и представитель партии "За Будущее".

Представители "Европейской Солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги народа" за это решение не голосовали.

Справка: Мария Мезенцева - украинский политик, волонтер, частный предприниматель. Народный депутат Украины 9 созыва, баллотировалась и победила на парламентских выборах 2019 года по 168 округу. Председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.

Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. С февраля по июль 2015 года - работала менеджером по соответствию в Альянсе европейских консерваторов и реформистов. Была лоббисткой по украинским вопросам в Европейском парламенте.

Напомним, нардеп и глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ заболела COVID-19.

назначение Слуга народа Верховная Рада Евросоюз пасе
"Слуги народа" в ближайшие дни обнародуют антикризисный план из-за повышения тарифов – Арахамия
11 января 2021, 17:36
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
11 января 2021, 16:12
В прошлом году из нардепов-прогульщиков взыскали свыше 30 млн грн
11 января 2021, 11:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »