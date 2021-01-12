Экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько рассказала, из-за кого она потеряла свою должность

Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни для "слуг", считает она

Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни для "слуг", считает она

Фото: из открытых источников

По мнению бывшей главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Лизы Ясько, ее сняли с должности за "серьезные разногласия" с некоторыми "слугами народа" и представителями партии "ОПЗЖ".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook политика.

К сожалению, это сделали некоторые коллеги из Слуги Народа вместе с ОПЗЖ. У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, что является несовместимым с моими идеалами и убеждениями", - заявила она.

Как сообщает нардеп, ей раньше "настойчиво рекомендовали" пересмотреть свое мнение относительно принципиальных для Украины вопросов и иначе голосовать в парламенте и в ПАСЕ.

Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "слуга народа” Мария Мезенцева.