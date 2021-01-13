В СБУ подтвердили, что дело о госизмене Кучмы и Ермака закрыли
Дело по факту возможного совершения государственной измены экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонидом Кучмой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком закрыто.
Как пишет RegioNews, такую информацию подтвердили "Укринформу" в пресс-центре СБУ.
"Уголовное производство закрыто", - сказали в СБУ.
Как сообщалось, о закрытии СБУ уголовного производства по факту якобы совершения Кучмой и Ермаком государственной измене, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от "ЕС", который подал этот иск, Владимир Вятрович.
Вятрович опубликовал сканы ответа, предоставленного ему СБУ. В ответе в частности, отмечается, что "не получено каких-либо фактических данных относительно совершения этими лицами во время переговоров 11.03.2020 в Минске преступления предусмотренного 1 ст 111 УК Украины (госизмена, - ред)".
Если Вы действуете в интересах врага и сдаете национальные интересы на переговорах с ним – то это не преступление. А "только...Posted by Volodymyr Viatrovych on Tuesday, January 12, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта нардеп подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы.
Впоследствии, 23 апреля, суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Кучмы и Ермака.