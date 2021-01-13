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13 січня 2021, 12:25 7

В СБУ підтвердили, що справу щодо держзради Кучми та Єрмака закрили

13 січня 2021, 12:25 7
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Раніше позов щодо держзради з боку Кучми й Єрмака подав нардеп від "ЄС" Володимир В’ятрович
Раніше позов щодо держзради з боку Кучми й Єрмака подав нардеп від "ЄС" Володимир В’ятрович
Фото: delo.ua
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Справу за фактом можливого здійснення державної зради ексголовою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Леонідом Кучмою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком закрито.

Як пише RegioNews, таку інформацію підтвердили "Укрінформу" в пресцентрі СБУ.

"Кримінальне провадження закрито", - сказали в СБУ.

Як повідомлялось, про закриття СБУ кримінального провадження за фактом нібито вчинення Кучмою та Єрмаком державної зради, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "ЄС", який подав цей позов, Володимир В’ятрович.

В’ятрович оприлюднив скани відповіді, наданої йому СБУ. У відповіді зокрема, зазначається, що "не отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення цими особами під час переговорів 11.03.2020 у Мінську злочину передбаченого 1 ст 111 КК України (держзрада, - ред)".

Якщо Ви дієте в інтересах ворога і здаєте національні інтереси на переговорах з ним – то це не злочин. А "лише...

Posted by Volodymyr Viatrovych on Tuesday, January 12, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 березня нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми.

Згодом, 23 квітня, суд зобов'язав СБУ порушити кримінальну справу проти Кучми та Єрмака.

Україна кримінал СБУ комісія офіс
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