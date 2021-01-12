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12 января 2021, 08:40 174

Обострение на Донбассе: 10 обстрелов за сутки, погиб украинский военнослужащий

12 января 2021, 08:40 174
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Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия
Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток, 11 января, на Донбассе в районе проведения Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - со станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - отмечают в штабе.

Также неподалеку Красногоровки наши защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных беспилотник был сбит.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и с автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее боевики стреляли вблизи Авдеевки и Водяного.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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