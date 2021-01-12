СБУ закрыла уголовное производство по поводу "минской измены" Кучмы и Ермака, - Вятрович

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование

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Установлено, что «действия Ермака и Кучмы не могут трактоваться как содействие иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, поскольку это было лишь «согласованием рабочего документа».

Постановление о закрытии уголовного производства разместил на своей странице в Facebook истец и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, передает RegioNews.

Андрей Ермак и Леонид Кучма, глава Офиса президента и бывший глава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, подозревались в госизмене во время переговоров в Минске.

Во время досудебного расследования Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что действия чиновников не имеют признаков госизмены.

В Постановлении сообщается, что действия Ермака и Кучмы не могут трактоваться как содействие иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, поскольку это было лишь "согласованием рабочего документа".

Также СБУ добавляет, что информация в документах была изложена нейтрально, сжато, структурированно, и не имела лингвистических признаков оценивания, которые бы определяли Российскую Федерацию в качестве гаранта-наблюдателя или участника войны на Донбассе.

Во время осуществления расследования в этом уголовном производстве не было получено каких-либо фактических данных относительно совершения Ермаком и Кучмой государственной измены во время переговоров в Минске.

На такое решение СБУ отреагировал сам истец.

Дело о Минской измене вдобавок к делам "вагнервцев", Татарова и многих других стало еще одним свидетельством неспособности и нежелания руководства правоохранительных органов защитить Украину от сдачи национальных интересов на самом высоком уровне, - написал Вятрович.

Якщо Ви дієте в інтересах ворога і здаєте національні інтереси на переговорах з ним – то це не злочин. А "лише... Posted by Volodymyr Viatrovych on Tuesday, January 12, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта нардеп подал в СБУ заявление о госизмене Ермака и Кучмы.

Впоследствии, 23 апреля суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Кучмы и Ермака.