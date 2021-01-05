Отстранение Тупицкого: у Зеленского отреагировали на заявление КСУ

Представительница Верховной рады в КСУ заявила о манипуляции

Представительница Верховной рады в КСУ заявила о манипуляции

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Научно-консультативный совет КСУ не имел достаточных правовых оснований для предоставления заключения по вопросу отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины в уголовном производстве, а Конституционный Суд, соответственно, для его публикации.

Об этом в своем Telegram-канале заявила представительница Верховной Рады в КСУ, народный депутат от фракции "Слуга народа” Ольга Совгиря, передает RegioNews.

По ее словам, в соответствии с Положением о Научно-консультативном совете КСУ, совет действует как консультативно-совещательный орган при КСУ и имеет полномочия давать заключения по обращениям судей Конституционного Суда только по вопросам, понятым в конституционных представлениях, конституционных обращениях и конституционных жалобах.

Кроме того, отмечает нардеп, научное заключение имеет рекомендательный характер.

С другой стороны, согласно положению, НКС не имеет полномочий ни по собственной инициативе, ни по обращениям судей КСУ предоставлять заключения по вопросам, которые не касаются конкретных дел, находящихся на рассмотрении в Суде.

Поскольку на рассмотрении в Конституционном Суде отсутствуют дела относительно конституционности этого Указа Президента Украины, то НКС не имела достаточных правовых оснований для предоставления этого заключения, а Конституционный Суд, соответственно, для его публикации. По нашему убеждению, привлечение поначалу Правового департамента Секретариата КСУ, а теперь и Научно-консультативного совета к этому вопросу свидетельствует об их неправомерном и манипулятивном использовании с целью обнародования заявлений фактически в интересах отдельных судей Конституционного Суда, - написала она.

Что же касается самого заявления КСУ, то Совгиря констатирует, что "в заявлении отсутствуют оценки относительно законности или конституционности Указа Президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года № 607/2020 (относительно отстранения Тупицкого А.М. от должности судьи КСУ), а также сведения о его возможном дальнейшем невыполнении Конституционным Судом".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня судьи КСУ сделали заявление относительно указа Зеленского об отстранении Тупицкого.