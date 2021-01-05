Відсторонення Тупицького: у Зеленського відреагували на заяву КСУ

Представниця Верховної ради в КСУ заявила про маніпуляції

Представниця Верховної ради в КСУ заявила про маніпуляції

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Науково-консультативна рада КСУ не мала достатніх правових підстав для надання висновку щодо питання відсторонення від посади судді Конституційного Суду України у кримінальному провадженні, а Конституційний Суд, відповідно, для його публікації.

Про це в своєму Telegram-каналі заявила представниця Верховної Ради в КСУ, народна депутатка від фракції "Слуга народу” Ольга Совгиря, передає RegioNews.

З її слів, згідно із Положенням про Науково-консультативну раду КСУ, рада діє як консультативно-дорадчий орган при КСУ і має повноваження надавати висновки за зверненнями суддів Конституційного Суду тільки з питань, порушених у конституційних поданнях, конституційних зверненнях та конституційних скаргах.

Крім того, зазначає нардеп, науковий висновок має рекомендаційний характер.

З іншого боку, згідно з положенням, НКР не має повноважень ані за власною ініціативою, ані за зверненнями суддів КСУ надавати висновки з питань, які не стосуються конкретних справ, які перебувають на розгляді в Суді.

Оскільки на розгляді в Конституційному Суді відсутні справи щодо конституційності зазначеного Указу Президента України, то НКР не мала достатніх правових підстав для надання цього висновку, а Конституційний Суд, відповідно, для його публікації. На наше переконання, залучення спочатку Правового департаменту Секретаріату КСУ, а тепер і Науково-консультативної ради до цього питання свідчить про їх неправомірне та маніпулятивне використання з метою оприлюднення заяв фактично в інтересах окремих суддів Конституційного Суду, - написала вона.

Що ж до самої заяви КСУ, то Совгиря констатує, що "у заяві відсутні оцінки щодо законності чи конституційності Указу Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді КСУ), а також відомості про його можливе подальше невиконання Конституційним Судом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького.