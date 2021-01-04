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04 января 2021, 15:09 3

В "Слуге народа" рассказали, когда КСУ рассмотрит решение президента об отстранении Тупицкого

04 января 2021, 15:09 3
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Согласно законодательству, КСУ не имеет права самостоятельно принимать решения о конституционности указов президента
Согласно законодательству, КСУ не имеет права самостоятельно принимать решения о конституционности указов президента
Фото: Facebook
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По информации нардепа от партии "Слуга народа" Ольги Совгири, Конституционный Суд Украины планирует собраться 5 января для рассмотрения вопроса относительно указа президента об отстранении от должности судьи, главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook депутата.

"На завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного Суда, на которых будут рассматриваться вопросы Указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 № 607/2020 (об отстранении Тупицкого А. от должности судьи Конституционного Суда сроком на 2 месяца)", - написала Совгиря.

Она также добавила, что КСУ не имеет полномочий по собственной инициативе рассматривать вопрос и принимать решение о конституционности любых актов (в том числе Указов президента Украины), в том числе и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

Вопрос о конституционности данного Указа президента может быть рассмотрено Конституционным Судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и Законом "О Конституционном Суде Украины", - отметила Совгиря.

По ее словам, решение относительно конституционности какого-либо акта, в том числе и Указа президента, может быть принято исключительно на пленарном заседании.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

В тот же день главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, когда отстранил Тупицкого.

суд Слуга народа президент КСУ указ решение Александр Тупицкий
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