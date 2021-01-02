В Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинские пенсии

Для получения пенсий планируют открыть специальные центры в КПВВ на линии разграничения

Для получения пенсий планируют открыть специальные центры в КПВВ на линии разграничения

Фото: из открытых источников

Украинские пенсии получают около 660 тысяч жителей временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews.

По ее словам, на двух КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты центры обслуживания, где создадут все условия для получения пенсий гражданами Украины с временно оккупированных территорий.

Мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит - он ​​сможет прийти и оформить", - рассказала Лазебная.

Также она пояснила, что в случае, когда человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на оккупированных территориях, ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, посетить Пенсионный фонд и оформить пенсию.

Это все остается в силе, оно действует. Главное - чтобы не были закрыты пункты пропуска", - подытожила представитель правительства.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда в Украине могут ввести накопительную пенсионную систему.