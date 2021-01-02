10:25  02 января
В первый день нового года зафиксировано 5 038 случаев COVID-19
12:28  01 января
В Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах
10:08  02 января
Сутки на Донбассе: девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник
UA | RU
UA | RU
02 января 2021, 11:07 200

В Кабмине рассказали, сколько жителей ОРДЛО получают украинские пенсии

02 января 2021, 11:07 200
Читайте також українською мовою
Для получения пенсий планируют открыть специальные центры в КПВВ на линии разграничения
Для получения пенсий планируют открыть специальные центры в КПВВ на линии разграничения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские пенсии получают около 660 тысяч жителей временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews.

По ее словам, на двух КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты центры обслуживания, где создадут все условия для получения пенсий гражданами Украины с временно оккупированных территорий.

Мы уже знаем, что там будут обязательно присутствовать работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит - он ​​сможет прийти и оформить", - рассказала Лазебная.

Также она пояснила, что в случае, когда человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на оккупированных территориях, ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, посетить Пенсионный фонд и оформить пенсию.

Это все остается в силе, оно действует. Главное - чтобы не были закрыты пункты пропуска", - подытожила представитель правительства.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда в Украине могут ввести накопительную пенсионную систему.

ОРДЛО Кабмин Донбасс КПВВ пенсия пенсионеры
Сутки на Донбассе: девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник
02 января 2021, 10:08
Боевики на Донбассе сегодня семь раз нарушили режим "тишины"
01 января 2021, 18:13
ЦИК просит Кабмин профинансировать повторные выборы, которые состоятся в 2021 году
29 декабря 2020, 18:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Виктория Сюмар
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Все блоги »