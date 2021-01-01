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Боевики на Донбассе сегодня семь раз нарушили режим "тишины"
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01 января 2021, 18:13 3

Боевики на Донбассе сегодня семь раз нарушили режим "тишины"

01 января 2021, 18:13 3
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Пострадавших и погибших среди сил ООС нет
Пострадавших и погибших среди сил ООС нет
Фото из открытых источников
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На Донбассе боевики семь раз открыли огонь по украинским позициям в пятницу, 1 января. Военные стреляли в ответ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Об'объединенных сил.

Пострадавших и погибших среди сил ООС нет.

Возле Авдеевки боевики стреляли несколько раз из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Яковлевка обнаружили беспилотник-квадрокоптер, который в итоге украинские военные сбили.

У Водяного на Приазовье российские оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Новолуганского - из стрелкового оружия.

Пострадавших и погибших среди сил ООС нет. На многочисленные обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним, за прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, еще шесть в штабе ООС насчитали в новогоднюю ночь.

Донбасс ООС Украина боевики оккупанты
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