В Кабмине сказали, когда в Украине могут ввести накопительную пенсионную систему

Для этого Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы

Для этого Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы

Фото: Рixabay

Накопительная пенсионная система может быть введена в Украине с 1 января 2022 года. Для этого Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект относительно второго уровня системы.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отметила Лазебная, в 2020 году парламент не успеет принять законодательные изменения.

"В 2021 году мы также введем второй уровень. Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - сказала она.

По ее словам, если накопительная пенсионная система не будет введена, в Украине придется повышать уровень Единого социального взноса.

"Да, придется это сделать. Или повышать другие налоги, чтобы финансировать пенсии, на которые не хватит ЕСВ, то есть из государственного бюджета", - сказала министр.

Напомним, ранее Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии.