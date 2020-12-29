Действие документа об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года

Действие документа об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года

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Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.

Как передает RegioNews, закон вступает в силу со дня его опубликования. Сегодня он был опубликован в газете "Голос Украины".

Отметим, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, 15 декабря парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Известно, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.