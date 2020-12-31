Вибухівку підклали і під двері тещі Шабуніна

Поліція запропонує активістові заходи безпеки

Поліція запропонує активістові заходи безпеки

Фото з відкритих джерел

У Києві в багатоповерхівці виявлені дві скріплені скотчем гранати Ф-1 біля вхідних дверей квартири, власницею якої є матір дружини Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на управління комунікації Нацполіції України.

Сьогодні, 31 грудня, близько 11-ї години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Віталія Шабуніна.

На місце події виїхали вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину. Після огляду цій події буде надана правова кваліфікація.

Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва, - повідомляють у поліції.

Сам Шабунін повідомив, що "поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали".

Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами https://bit.ly/3pCGcDc, а й борщагівську квартиру батьків... Posted by Vitaliy Shabunin on Thursday, December 31, 2020

Поліцейські також нагадали про те, що саморобні вибухові пристрої напередодні були вилучені і біля дверей квартири матері Шабуніна в Рівному. У тих гранатах не було засобів підриву.

Працівники відділу вибухотехнічної служби поліції області вилучили два корпуси гранат Ф-1 без засобів підриву, їх відправлять для проведення експертизи, - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля квартири матері активіста Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.