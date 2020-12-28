15:02  28 декабря
Главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении
11:32  28 декабря
Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
14:04  28 декабря
Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2020, 18:21 3

В Харькове разоблачили чиновников, которые незаконно сдавали в аренду недвижимость "Укроборонпрома"

28 декабря 2020, 18:21 3
Читайте також українською мовою
Незаконную деятельность организовали должностные лица одного из госпредприятий, которое входит в состав госконцерна
Незаконную деятельность организовали должностные лица одного из госпредприятий, которое входит в состав госконцерна
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили и блокировали схему незаконной аренды недвижимости государственного концерна "Укроборонпром" в Харькове. Незаконную деятельность организовали должностные лица одного из госпредприятий, которое входит в состав госконцерна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В мае прошлого года чиновники сдали в аренду производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью свыше 1000 квадратных метров. Еще почти 700 квадратных метров сдали в аренду без документального оформления. Такие действия должностных лиц нанесли государству ущерб почти на 1 млн гривен.

"Договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения ее реальной стоимости. В государственный бюджет должно поступать 30% от суммы", - пояснили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, в Днепре директор департамента горсовета нанес общине более 3 млн грн убытков.

Украина криминал СБУ полиция дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »